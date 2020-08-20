"Слова "страх" нет в моем словаре": Конте готов останавливать Севилью в финале Лиги Европы

"В годы карьеры игрока я часто участвовал в финалах. Были победы, но и поражений было много. Люди запомнят вас только тогда, когда вы выигрываете. Я выиграл Лигу чемпионов, но три проиграл. В истории остается только первый. Историю пишут те, кто выигрывает, мы помним только о них. Это дополнительный стимул, чтобы показать свой максимум.

Севилья – Интер: прогноз на финал Лиги Европы

Слова "страх" нет в моем словаре. Мы ценим Севилью и их историю, мы уважаем соперника, но если мы здесь, в финале, то знаем – у нас есть свои козыри. Мы покажем себя как можно лучше. С годами я научился жить моментами. Мы должны выйти туда завтра, и я проживу еще один финал. Этого я научился за свою карьеру. Я думаю так и сейчас, поєтому живу без сожалений", – приводит слова Конте Football-italia.

К слову, финал Севилья – Интер состоится в пятницу, 21 августа, на стадионе Рейн Энерги в Кельне. Начало – в 22:00 по Киеву. На предыдущей стадии испанцы одолели МЮ (2:1), а итальянцы разбили Шахтер (5:0).

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