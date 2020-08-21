Севілья – Інтер: анонс на фінал Ліги Європи – Конте проти "іспанського прокляття"

Севілья – Інтер

Ліга Європи, фінал

21 серпня, 22:00. Кельн, Рейн Енергі Штадіон

Головний арбітр: Данні Маккелі

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Сьогоднішні суперники вперше зіграють між собою і відразу ж розіграють трофей. Севілья історично непогано грає проти італійських команд – нервіонці провели з представниками Кальчо 13 поєдинків, здобувши 6 перемог при п'яти поразках. Причому, були обіграні такі гранди, як Ювентус Лаціо та Рома. Водночас, Інтер не може похизуватися такою ж статистикою у матчах проти іспанців. "Нерадзуррі" зустрічалися з піренейськими командами 49 разів, і змогли виграти лише 15 ігор, зазнавши 21 поразки. Цікаво, що це не єдине "іспанське прокляття", яке доведеться подолати команді Антоніо Конте. Однак, про це пізніше.

Севілья – Інтер: де дивитися фінал Ліги Європи

Передусім, наставнику Інтера потрібно подолати особистий фатум – команди Конте блискуче грають у чемпіонатах, але провалююються у єврокубках. Саме це, свого часу коштувало фахівцеві роботи в Ювентусі. Однак перемогти Севілью буде надзвичайно складно, адже зараз у Європі немає команди, яка б настільки ж успішно виступала у другому за рангом клубному турнірі континенту.

Севілья не озирається на минулі успіхи

Хулен Лопетегі зі скандалом залишав крісло головного тренера збірної Іспанії заради роботи в Реалі, але протримався на Сантьяго Бернабеу лише чотири місяці. Репутація фахівця зазнала подвійного удару. Щоб реанімувати її потрібен був дуже хороший проект. Очевидно, що бекграунд не дозволяв розраховувати на пропозиції топ-клубів, але, на щастя, на його шляху з'явилася Севілья. Під його керівництвом андалусійський кдуб виборов путівку в Лігу Чемпіонів наступного сезону, а у Лізі Європи дістався до фіналу.

Свій шлях в ЛЄ-2019/20 Севілья розпочала на груповому етапі, де переконливо посіла перше місце у своєму квартеті – 5 перемог і мінімальня поразка в останньому турі, коли всі завдання вже були вирішені. Несподівано проблеми виникли вже в 1/16 фіналу, де нервіонці лише завдяки правилу виїзного гола пройшли румунський Клуж. Потім була пандемія. Вже з 1/8 фіналу Севілья проводила виключно по одному матчу в протистояннях. Спочатку під натиском іспанців не вистояла Рома. Підопічні Паулу Фонсеки програли з рахунком 0:2, але цифри на табло не демонструють усю приреченість "вовків". Далі Севілья подолала подвійний англійський бар'єр – Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед. Останні, до речі, були одними із фаворитів на перемогу в турнірі.

Зрештою, у XXI столітті Севілья п'ять разів виходила у фінал Ліги Європи/Кубка УЄФА і виграла їх усі. Лопетегі наголошує, що зараз у його розпорядженні абсолютно нова команда, для якої минулий досвід нічого не означає. В будь-якому разі, Інтеру доведеться переписати історію, щоб здобути трофей, адже нервіонці у фіналах ЛЄ ще не програвали, ділячи перше місце за кількістю перемог з мадридським Атлетіко – по три!

Інтер хоче нарешті здобути трофей

Міланський клуб досяг значного прогресу під керівництвом Антоніо Конте. Фахівець успішно розвинув почате своїм попередником – Лучано Спаллетті. Останній повернув "нерадзуррі" в Лігу чемпіонів вперше із сезону-2011/12, а "граф" уже здобув "срібло" чемпіонату Італії на внутрішній арені, що стало найкращим результатом з часів треблу Жозе Моурінью. Щоправда, в Лізі чемпіонів "змії" не змогли пробитися бодай у плей-офф, а востаннє вигравали бодай щось ще у 2011-му (Кубок Італії).

Відзначимо, що Інтеру не дуже пощастило з жеребкуванням в ЛЧ – Барселона та дортмундська Борусія далеко непрості суперники, але вже у першому турі групового етапу міланці лише в компенсований час врятувалися від поразки проти чеської Славії. Поєдинки з каталонським грандом завершилися двома прикрими поразками, хоча "нерадзурі" об'єктивно заслуговували більшого. Зрештою, Конте, який так ненавидить другі місця, довелося замість плей-офф Ліги чемпіонів задовольнитися участю у другому за рангом єврокубку.

"Слова "страх" немає у моєму словнику": Конте готовий зупиняти Севілью у фіналі Ліги Європи

Цілком ймовірно, якби сезон був повноцінним, а матчі єврокубків проходили паралельно з іграми національних чемпіонатів, то Інтера на таких пізніх стадіях ЛЄ ми б не побачили. Річ у тім, що команда вела напружену боротьбу в Серії А, а глибина складу поки не дозволяє проводити ротацію без помітної втрати у якості. Однак зараз Антоніо Конте не мусить думати над правильним розподілом сил – до трофею залишився лише один крок, який Інтер налаштований подолати. У півфіналі Лукаку і партнери не залишили шансів Шахтарю (5:0) і не налаштовані віддавати кубок Севільї. Окрім того, Інтер пішов проти системи. Вважається, що італійські клуби не ставляться серйозно до Ліги Європи/Кубка УЄФА. Останнім представником Кальчо у фіналі цього турніру була Парма в далекому 1999-му, яка тоді і здобула перемогу, як, між іншим, і сам Інтер за рік до того.

Кадрова ситуація

Єдиним головним болем Хулена Лопетегі є стан Лукаса Окампоса. Один із лідерів Севільї отримав рецидив давньої травми у грі проти Манчестер Юнайтед – завершення того матчу він провів на трибунах з пакетом льоду на коліні. Зрештою, з табору іспанців прийшли новини, що 26-річний аргентинець вже повернувся до тренувань у загальній групі і зможе зіграти у фіналі. Так, навряд чи він зможе продемонструвати свої вміння на всі 100%, але рішучості йому не бракує. "Медикам Севільї доведеться відрізати мені ногу, щоб я не зіграв у фіналі", – заявив Окампос. Що ж, такий настрій – саме те проти таких команд, як Інтер.

У Антоніо Конте проблем трохи більше. Травма Матіса Весіно не стане великою втратою для Інтера, а от пошкодження Алексіса Санчеса – цілком. Перша половина сезону чилійця у Серії А вийшла тьмяною, але після карантину нападник став справжнім лідером – 3 голи та 7 асистів переконали викупити його контракт у Манчестер Юнайтед. У грі проти Байєра Алексіс пошкодив підколінне сухожилля і майже не мав шансів відновитися навіть до фіналу ЛЄ. Саме зараз для Інтера це серйозна втрата.

Орієнтовні склади на матч Севілья – Інтер:

Інтер: Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку

Севілья: Буну – Навас, Дієго Карлос, Кунде, Регілон – Банега, Фернандо, Хордан – Сусо, Ен-Несірі, Окампос

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери вважають фаворитами італійців. Це не дивно, адже склад Інтера набагато солідніший, а Конте вдалося налаштувати командні механізми ледь не ідеально. П'ять м'ячів у ворота Шахтаря не повинні вводити вас в оману – "нерадзуррі" це не про видовище, а, насамперед, про результат. А саме це найголовніше у фіналах. Це дуже добре знає сам Конте: "Я виграв Лігу чемпіонів, але три програв. В історії залишається лише перший. Історію пишуть ті, хто виграє". Вміння Антоніо зарядити своїх гравців на один конкретний матч відоме давно. Можна не сумніватися, що у формі Інтера на газон Рейн Енергі Штадіон вийдуть 11 гладіаторів, які віддадуть все заради перемоги. А наявність пари Лукаку-Лаутаро (54 голи на двох у нинішньому сезоні) здатна навести страх на будь-якого суперника.

Севілья – Інтер: прогноз на фінал Ліги Європи

Хоча навряд чи Севілья буде боятися. Підопічні Лопетегі вже пройшли бойове хрещення впродовж турніру і навіть залишали за бортом фаворита (привіт Ман Юнайтед). Тим більше, що грати проти Інтера буде зручно – міланці не заважають опонентам контролювати м'яч. Інша справа, чи дадуть вони шанс створити бодай щось біля воріт Хандановіча. В захисті "нерадзуррі" діють бездоганно, а їхні контратаки дуже небезпечні. Головним завдання швидкої та варіативної Севільї буде розхитати оборону міланців. Таких подарунків, як другий гол проти МЮ, у фіналі не буде, тому підопічним Лопетегі доведеться витискати максимум зі своїх моментів та сподіватися, що Ясін Буну знову впіймає кураж. Є всі передумови розраховувати на яскравий поєдинок, переможцем у якому може виявитися кожна команда, хоча до матчу перевага таки на боці Інтера. Проте, не завжди фаворит на папері потім красувався на фото з кубком.

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