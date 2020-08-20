Севилья и Интер определят победителя Лиги Европы 2019/20. Где и когда смотреть онлайн матч Севилья – Интер, подскажет "Футбол 24".

Матч Севилья – Интер состоится в пятницу, 21 августа, в немецком городе Кельн на стадионе Рейн Энерги Штадион. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Лиги Европы 2019/20.

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Севилья – Интер: где смотреть финал Лиги Европы

Решающий поединок Лиги Европы Севилья – Интер можно посмотреть онлайн на сайте Oll.tv. Также игру будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:45. Перед тем на этом же телеканале в прямом эфире выйдет программа "Шлях до Кельна" (начало – в 21:00).

Заметим, что в полуфинале Интер разгромил донецкий Шахтер со счетом 5:0. Перед тем итальянцы прошли Байер, Хетафе и Лудогорец. Сезон 2019/20 команда Антонио Конте начинала в Лиге чемпионов, но заняла 3 место в группе с Барселоной, Боруссией Д и Славией. Севилья же в полуфинале одолела Манчестер Юнайтед, а ранее выбила из турнира Вулверхэмптон, Рому и ЧФР Клуж.

Напомним, Севилья уже имеет в своей коллекции 5 Кубков УЕФА/Лиги Европы, тогда как у Интера лишь 3 аналогичные награды. В последний раз "нервионцы" выигрывали трофей в 2016 году, а "нерадзурри" – еще в 1998-м. Победитель Лиги Европы 24 сентября сыграет поединок за Суперкубок УЕФА против триумфатора Лиги чемпионов. Данный матч пройдет в Будапеште.

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