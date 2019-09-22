Севилья – Реал: экс-форвард мадридцев Чичарито заявил, что будет праздновать, если забьет гол своей бывшей команде

Нападающий Севильи Хавьер Чичарито поделился ожиданиями от матча против мадридского Реала

"Да, я отпраздную, если смогу забить. Каждый гол – это радость. Думаю, забитые мячи всегда надо праздновать. При всем уважении к Реалу – клубу, к которому я очень привязан. Для меня это все еще особый клуб, который я очень уважаю. Я им благодарен.

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Возможно мне придется играть против Рамоса. Серхио по-прежнему один из лучших центральных защитников в мире. Нападающим сложно играть против него. Он эталон для сборной и клуба. Он показывал свой уровень на протяжении многих сезонов.

Я до сих пор общаюсь с несколькими игроками Реала. Например с Лукасом Васкесом, хотя он перешел позже. Он отличный игрок и хороший человек", – сказал Чичарито в комментарии AS.

Напомним, мексиканский форвард защищал цвета Реала в сезоне 2014/15. В составе "сливочных" он провел 23 матча и отметился семью голами.

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