Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

"Футбол 24" анонсує найцікавіші протистояння європейського вікенду. Трилери у Лондоні та Севільї, цікаві поєдинки для українських зірок та справжнє свято прихильників Серії А.

Манчестер Сіті – Уотфорд

21 вересня, 16:00. Манчестер, Етіхад Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Олександр Зінченко та компанія спробують реваншуватись перед власними уболівальниками за ганебну поразку від Норвіча, яка змусила Пепа Гвардіолу іронічно вітати Ліверпуль з достроковим чемпіонством. "Містяни" прийматимуть головного аутсайдера АПЛ після впевненої перемоги над донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів. Ман Сіті без надзусиль відвантажив у ворота Пятова три "сухі" м'ячі і тепер з чистою совістю може зосередитись на внутрішніх розбірках з мерсисайдцями.

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Команда Гвардіоли, поступаючись Ліверпулю п'ятьма пунктами, більше не має права на помилку. Чергова осічка ризикує сильно похитнути чемпіонські амбіції "містян", які за стартові п'ять турів необов'язково спіткнулись вже два рази. Але Уотфорд – ідеальний суперник, щоб повернутись на позитивну хвилю.

"Шершні" переживають глибоку кризу. Три поспіль поразки та нічия коштували посади Хаві Грасії, а після призначення його співвітчизника Кіке Санчеса Флореса команда зуміла потріпати нерви нестабільному Арсенала (2:2), не більше. Як наслідок – два залікові пункти та дно турнірної таблиці. Остання зустріч між Уотфордом та Ман Сіті у фіналі Кубка Англії завершилась брутальним погромом 0:6. Чогось схожого, мабуть, варто очікувати й зараз.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Мілан – Інтер

21 вересня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Дербі "Della Madonnina" – це завжди неймовірні емоції, пристрасть та безкомпромісна боротьба на кожному клаптику поля, у якій би формі не перебували історичні гранди. Перед 224-м протистоянням цих команд фаворитом вважаються підопічні Конте. "Нерадзурі" очолюють турнірну таблицю Серії А, набравши максимум очок за три стартові тури (9).

Щоправда, посеред тижня Інтер отримав хорошої "прочуханки" від празької Славії у Лізі чемпіонів. Чехи на славу "повозили" свого іменитого суперника, втративши перемогу лише у компенсований час. Від неймовірної ганьби амбіційний проект Конте врятував Ніколо Барелла. Після такого потужного ляпаса у деяких зірок не витримали нерви. Подейкують, що Лукаку влаштував розбірки з Брозовічем, тож командний дух залишає бажати кращого.

Натомість "россонері", вчасно "зливши" єврокубки, з перемінним успіхом виступають у Серії А (6 очок). Команда Джампаоло після дебютної поразки в Удіне здобула дві перемоги поспіль у найкращих традиціях Карлетто Анчелотті – мінімально та без пропущених м'ячів.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Вест Хем – МЮ

22 вересня, 16:00. Лондон Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Андрій Ярмоленко зіграє проти однієї з найкращих команд за всю історію – ну хіба це не привід, щоб виділити півтори години свого часу для перегляду АПЛ? Звісно, "червоні дияволи" зараз нагадують лише бліду тінь непереможного дрім-тім сера Алекса Фергюсона, проте статус клубу з Олд Траффорд від цього сильно не постраждав. Перемагати МЮ – все ще престижно та почесно.

Попри провальні 60 хвилин гри Ярмоленка з Астон Віллою наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні відзначив важливість українського вінгера для "молотобойців": Андрій – технічний гравець, він має великий вплив на половині поля суперника". Ці слова дарують надію, що екс-"динамівець" зіграє з перших хвилин. Принаймні цього б сильно хотілось українським уболівальникам.

Манчестер Юнайтед, який зіграє на Оліміпйському стадіоні у Лондоні без травмованого Погба, знову непереконливо розпочав сезон – два тріумфи у п'яти матчах та великі сумніви щодо доцільності перебування Сульшера на тренерському мостику. Після вистражданої перемоги над Лестером манкуніанці повернулись у зону Ліги чемпіонів, але це – більше заслуга Челсі та Арсенала, які провалюються не рідше. Цікаво, що Вест Хем має стільки ж очок, як МЮ (8), поступаючись найближчому супернику лише за додатковими показниками. Відтак, потенційна звитяга Ярмоленка та Ко може підняти лондонців у топ-4.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Челсі – Ліверпуль

22 вересня, 18:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі Setanta, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: На Стемфорд Брідж зійдуться нещодавні лузери Ліги чемпіонів, яким "кров з носа" потрібно перемагати в АПЛ. Лідер чемпіонських перегонів Ліверпуль наразі не загубив жодного очка, хоча й не розганявся до максимальних швидкостей. Головна заслуга мерсисайдців у тому, що вони беруть своє там, де конкуренти втрачають. Але хіба не так завойовуються титули? Злий жарт з командою Клоппа може зіграти хіба що поразка у Неаполі. "Червоні" кепсько розпочали захист європейського титулу, що також ризикує позначитись на їхніх виступах в АПЛ.

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Підкошений італійським фіаско Ліверпуль знову змушений грати на дуже важкому стадіоні. У матчі за Суперкубок УЄФА "пенсіонери" виглядали краще, однак поступились через слабку реалізацію гольових моментів. Челсі створив достатньо, щоб не доводити справу до серії пенальті. Зараз Лемпард отримав чудовий шанс для помсти, проте є невеличка проблема – його команда демонструє шалену нерегулярність. Лондонці можуть розчавити на виїзді потужний Вулверхемптон, а потім так само "успішно" поступитись вдома Валенсії, яка переживає серйозну інституційну кризу.

Від матчу двох грандів британського футболу очікують, насамперед, високої результативності. Ліверпуль може похвалитись другою найкращою атакою ліги (15 голів), поступаючись лише Сіті (16), тоді як "пенсіонери" за цим показником – треті (11). Цікаво, що більше половини м'ячів Челсі (6 місце, 8 очок) провів сенсаційний Таммі Абрахам, який повинен стати найбільшою загрозою для Ван Дейка та Ко.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Севілья – Реал

22 вересня, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Зінедін Зідан розпочинає боротьбу "за життя". Після серії невдач французький фахівець опинився під прицілом у Флорентіно Переса. За короткий час Зізу пройшов шлях від месії до невдахи, ризикуючи попрощатись з власною посадою вже найближчим часом. Якщо президент Реала закрив очі на нічиї з Вільяреалом і Вальядолідом, то паризька ганьба стала серйозним приводом, щоб замислитись на тренерською рокіровкою.

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Акурат перед матчем проти Севільї мадридська преса назвала імена трьох потенційних кандидатів на заміну французу – з Жозе Моурінью у головній ролі. Призначення португальця вимагають самі фанати, а це означає, що Зідан реально перебуває у небезпеці. Виправляти ситуацію доведеться на ворожому Рамон Санчес Пісхуан, у лігві лідера першості, де Реал не перемагає чотири матчі поспіль. Остання зустріч команд в Андалусії завершилась погромом "королів" з рахунком 0:3.

"Рохібланкос" блискуче розпочали сезон під керівництвом Хулена Лопетегі (3 перемоги та нічия), випереджаючи Мадрид на два пункти. У єврокубках нервіонці також виступають значно успішніше, ніж Реал, хоча порівнювати силу їхніх суперників просто безглуздо. Севілья без проблем розібралась з Карабахом... але це може стати великою проблемою Лопетегі у матчі проти своєї колишньої команди. Андалусійські ЗМІ хвилюються через фізичний стан гравців, які після винажливих перельотів відпочиватимуть мали на дві менше для відновлення.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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