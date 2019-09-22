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Севілья – Реал: екс-форвард мадридців Чічаріто заявив, що буде святкувати, якщо заб'є гол своїй колишній команді

12:53 130 Читать на русском
Севілья – Реал: екс-форвард мадридців Чічаріто заявив, що буде святкувати, якщо заб'є гол своїй колишній команді
Хав'єр Чічаріто / Твіттер Севільї

Нападник Севільї Хав'єр Чічаріто поділився очікуваннями від матчу проти мадридського Реала

 

"Так, я відсвяткую, якщо зможу забити. Кожен гол – це радість. Думаю, забиті м'ячі завжди треба святкувати. При всій повазі до Реала – клубу, до якого я дуже прив'язаний. Для мене це все ще особливий клуб, який я дуже поважаю. Я їм вдячний.

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Можливо мені доведеться грати проти Рамоса. Серхіо, як і раніше, один з найкращих центральних захисників у світі. Нападникам складно грати проти нього. Він еталон для збірної і клубу. Він показував свій рівень упродовж багатьох сезонів.

Я і досі спілкуюсь з кількома гравцями Реала. Наприклад з Лукасом Васкесом, хоча він перейшов пізніше. Він чудовий гравець і хороша людина", – сказав Чічаріто в коментарі AS.

Нагадаємо, мексиканський форвард захищав кольори Реала у сезоні 2014/15. У складі "вершкових" він провів 23 матчі і відзначився сімома голами.

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Теги
Іспанія Севілья Севілья Севілья - Реал Мадрид Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто
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