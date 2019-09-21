Вильярреал дома уверенно обыграл Вальядолид: 5-й тур Примеры, матчи субботы

Состоялись очередные поединки 5-го тура чемпионата Испании.

Примера, 5-й тур

Вильяреал – Вальядолид – 2:0

Голи: Касорла, 77 (п), Онтивероса, 89

Леванте – Эйбар – начало матча в 17:00

Атлетико – Сельта – начало матча в 19:30

Гранада – Барселона – начало матча в о 22:00

В первом матче субботы 5-го тура испанской Примеры Вильярреал принимал Вальядолид. Обидно, но Андрей Лунин остался в статусе резервного голкипера команды Серхио Гонсалеса. Соперники осторожно начали поединок, долго не угрожая воротам друг друга. Чуть позже у гостей мог забивать Оскар Плано, однако голкипер парировал его удар из пределов штрафной. Вильярреал ответил быстрой атакой на 32-й минуте. Касорла получил мяч на подступах к владениям Масипа и сразу мощно пробил, но по центру, поэтому голкипер справился.

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Во второй половине интереснее выглядели хозяева. На 70-й Экамби потерял прекрасную возможность забить с близкого расстояния, попав в голкипера. Впрочем, доминирование на чужой половине поля в итоге дало результат. Хозяева получили право на пенальти, и капитан Санти Касорла легко переиграл голкипера – 1:0. На 89-й Выльяреал снял все вопросы о победителе. Чуквуезе нашел никем не прикрытого Онтиверос на дальней штанге, который точно пробил в угол – 2:0. В итоге Вильярреал временно ворвался в первую пятерку с 8-ю пунктами, а Вальядолид остался на двенадцатом месте.

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