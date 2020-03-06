Сетьен отреагировал на действия своего помощника – тренер оскорблял игроков Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен попросил прощения за действия своего помощника Эдера Сарабия во время последнего Эль Класико.

"Ситуация сильно на меня повлияла, потому что меня беспокоит имидж этого клуба. Нам нужно об этом заботиться. Нас могут критиковать за замены или тактику, но не поведение.

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Нужно понимать, как люди ведут себя в те или иные моменты, мы не все одинаковы. E Эдера особенный темперамент, и во многих случаях это нам здорово помогает. Но ему нужно учиться себя контролировать. Он старается, потому что раньше уже случались подобные ситуации. Их уже становится меньше", – цитирует Сетьена El Periodico.

Напомним, во время Эль Класико Сарабия нецензурно ругался по отношению к игрокам Барселоны, которые затем выразили свое недовольство таким поведением тренера.

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