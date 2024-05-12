После продления контракта с Пау Кубарси "кулес" планируют заключить новый договор с 21-летним хавбеком. Фермин Лопес в начале текущего сезона уже подписывал пролонгацию соглашения с Барселоной до 2027 года, но руководство хочет вознаградить его за прогресс в команде.

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Как сообщает Diario Sport, Лопес входит в число игроков, которых "блаугранас" считают неприкосновенными и не намерены продавать. Барселона предложит ему контракт до 2028 или 2029 года с повышением зарплаты.

Также, сторонам придется согласовать вопрос о возможном изменении суммы отступных – сейчас она составляет 400 миллионов евро.

Фермин Лопес – воспитанник Барселоны. Всего он отыграл за "кулес" в 38 матчах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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