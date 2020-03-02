toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР

"Ну посмотрите на них, сукины дети", или Как Сетьен с помощником ругали игроков Барселоны во время матча против Реала

2 марта 22:30 118 Читати українською
"Ну посмотрите на них, сукины дети", или Как Сетьен с помощником ругали игроков Барселоны во время матча против Реала
Эдер Сарабия и Кике Сетьен / Фото Football Addict

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен, несмотря на свое реноме взвешенного специалиста, не сумел сдержать эмоций во время матча 26-го тура Ла Лиги против Реала (2:0).

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

Кике Сетьен вместе с помощником Эдером Сарабией позволяли себе нецензурные выкрики относительно своих подопечных во время Эль Класико. Больше всего досталось нападающему каталонцев Гризманну.

Реал – Барселона: Сетьен не делает трагедии из поражения в Класико

"Гризманн, ну забей, е* твою мать! Он все делает не так, он делает все наоборот, бьет, когда нужно разыгрывать", – кричал Сарабия.

Зато Сетьен старался быть лаконичным и ограничился лишь фразой: "Ну посмотрите на них, сукины дети".

Напомним, Реал благодаря победе подвинул Барсу на второе место и опережает каталонцев на одно очко.

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

blog_ava
Зидан выделил двух игроков Реала после победы в Эль Класико
2 марта
862
Теги
Видеоновости футбольные курьёзы Барселона Барселона Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Кике Сетьен Кике Сетьен Реал Мадрид - Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
52
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук