"Ну посмотрите на них, сукины дети", или Как Сетьен с помощником ругали игроков Барселоны во время матча против Реала

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен, несмотря на свое реноме взвешенного специалиста, не сумел сдержать эмоций во время матча 26-го тура Ла Лиги против Реала (2:0).

Кике Сетьен вместе с помощником Эдером Сарабией позволяли себе нецензурные выкрики относительно своих подопечных во время Эль Класико. Больше всего досталось нападающему каталонцев Гризманну.

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"Гризманн, ну забей, е* твою мать! Он все делает не так, он делает все наоборот, бьет, когда нужно разыгрывать", – кричал Сарабия.

Зато Сетьен старался быть лаконичным и ограничился лишь фразой: "Ну посмотрите на них, сукины дети".

Напомним, Реал благодаря победе подвинул Барсу на второе место и опережает каталонцев на одно очко.

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