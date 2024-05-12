Судьба полузащитников Реала Луки Модрича и Тони Крооса решится в ближайшее время.

У немца и хорвата действующие контракты заканчиваются после завершения сезона 2023/24. Тони Крооса и Луку Модрича руководство Реала хотело бы сохранить как минимум еще на один год.

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Как сообщает Маттео Моретто, президент "сливочных" Флорентино Перес в ближайшее время проведет встречу с обоими игроками. Именно тогда клуб решит, в каком направлении двигаться.

Лука Модрич присоединился к Реалу в 2012 году, а Тони Кроос – в 2014 году. Оба игрока в составе "сливочных" пять раз выигрывали Лигу чемпионов.

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