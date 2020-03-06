Сетьєн відреагував на дії свого помічника – тренер ображав гравців Барселони

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн попросив пробачення за дії свого помічника Едера Сарабії під час останнього Ель Класіко.

"Ситуація сильно на мене вплинула, бо мене турбує імідж цього клубу. Нам потрібно про це дбати. Нас можуть критикувати за заміни або тактику, але не за поведінку.

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Потрібно розуміти, як люди поводяться в ті чи інші моменти, ми не всі однакові. У Едера особливий темперамент, і в багатьох випадках це нам здорово допомагає. Але йому потрібно вчитися себе контролювати. Він старається, бо раніше вже траплялися подібні ситуації. Їх вже стає менше", – цитує Сетьєна El Periodico.

Нагадаємо, під час Ель Класіко Сарабія нецензурно лаявся до гравців Барси, які потім висловили своє невдоволення такою поведінкою тренера.

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