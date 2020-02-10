Сетьен отметил важность победы Барселоны над Бетисом

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился впечатлениями от победы каталонцев в рамках 23-го тура Ла Лиги.

"Мы провели два очень тяжелых матча, было очень сложно. Не было моментов, когда мы чувствовали себя комфортно. Мы пытались поджимать соперника, но в его составе выступают очень качественные футболисты.

Бетис – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мне действительно понравилась игра команды. Нужно ценить то, что мы делаем. Нам есть в чем добавить, но я доволен. Просто перевернуть игру, когда дважды уступаешь в счете, но нам это удалось. Барселона добавляет во многих вещах, и я очень доволен игрой, результатом и всем остальным.

Нам, как и раньше, есть куда расти. Но это очень важная победа на поле соперника, с чем у нас бывают трудности. В Бильбао мы не заслуживали поражения, но сегодня мы победили. Что касается судейства, то я не видел четко момент, когда схватили Месси. Арбитр был ближе и, наверное, видел все лучше", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, Барселона перестреляла Бетис в непростом поединке (3:2) и все еще отстает от Реала на 3 пункта, занимая второе место.

Барселона добыла тяжелейшую победу над Бетисом в матче с пятью голами, двумя удалениями и тремя ассистами Месси