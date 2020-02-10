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Сетьен отметил важность победы Барселоны над Бетисом

08:29 14 Читати українською
Сетьен отметил важность победы Барселоны над Бетисом
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился впечатлениями от победы каталонцев в рамках 23-го тура Ла Лиги.

6’ Серхио Каналес
27’ Набиль Фекир
76’ Набиль Фекир
 
Фрэнки де Йонг 9’
Серхио Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхио Каналес
9’ Фрэнки де Йонг
27’ Набиль Фекир
45+3’ Серхио Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набиль Фекир
80’ Клеман Лангле

"Мы провели два очень тяжелых матча, было очень сложно. Не было моментов, когда мы чувствовали себя комфортно. Мы пытались поджимать соперника, но в его составе выступают очень качественные футболисты.

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Мне действительно понравилась игра команды. Нужно ценить то, что мы делаем. Нам есть в чем добавить, но я доволен. Просто перевернуть игру, когда дважды уступаешь в счете, но нам это удалось. Барселона добавляет во многих вещах, и я очень доволен игрой, результатом и всем остальным.

Нам, как и раньше, есть куда расти. Но это очень важная победа на поле соперника, с чем у нас бывают трудности. В Бильбао мы не заслуживали поражения, но сегодня мы победили. Что касается судейства, то я не видел четко момент, когда схватили Месси. Арбитр был ближе и, наверное, видел все лучше", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, Барселона перестреляла Бетис в непростом поединке (3:2) и все еще отстает от Реала на 3 пункта, занимая второе место.

Барселона добыла тяжелейшую победу над Бетисом в матче с пятью голами, двумя удалениями и тремя ассистами Месси

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