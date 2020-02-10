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Сетьєн відзначив важливість перемоги Барселони над Бетісом

08:25 240 Читать на русском
Сетьєн відзначив важливість перемоги Барселони над Бетісом
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився враженнями від перемоги каталонців у рамках 23-го туру Ла Ліги.

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
76’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
Серхіо Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір
45+3’ Серхіо Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набіль Фекір
80’ Клеман Лангле

"Ми провели два дуже важких матчі, було дуже складно. Не було моментів, коли ми почували себе комфортно. Ми намагалися підтискати суперника, але в його складі виступають дуже якісні футболісти.

Бетіс – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Мені дійсно сподобалася гра команди. Потрібно цінувати те, що ми робимо. Нам є в чому додати, але я задоволений. Непросто перевернути гру, коли двічі поступаєшся в рахунку, але нам це вдалося. Барселона додає в багатьох речах, і я дуже задоволений грою, результатом і всім іншим.

Нам, як і раніше, є куди зростати. Але це дуже важлива перемога на полі суперника, з чим у нас бувають труднощі. У Більбао ми не заслуговували на поразку, але сьогодні ми перемогли. Що стосується суддівства, то я не бачив чітко момент, коли схопили Мессі. Арбітр був ближче і, напевно, бачив все краще", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Барселона перестріляла Бетіс у непростому поєдинку (3:2) та все ще відстає від Реала на 3 пункти, посідаючи другу сходинку.

Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у матчі з п'ятьма голами, двома вилученнями та трьома асистами Мессі

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Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Бетіс Бетіс Іспанія Бетіс - Барселона
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