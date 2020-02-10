Сетьєн відзначив важливість перемоги Барселони над Бетісом

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився враженнями від перемоги каталонців у рамках 23-го туру Ла Ліги.

"Ми провели два дуже важких матчі, було дуже складно. Не було моментів, коли ми почували себе комфортно. Ми намагалися підтискати суперника, але в його складі виступають дуже якісні футболісти.

Бетіс – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Мені дійсно сподобалася гра команди. Потрібно цінувати те, що ми робимо. Нам є в чому додати, але я задоволений. Непросто перевернути гру, коли двічі поступаєшся в рахунку, але нам це вдалося. Барселона додає в багатьох речах, і я дуже задоволений грою, результатом і всім іншим.

Нам, як і раніше, є куди зростати. Але це дуже важлива перемога на полі суперника, з чим у нас бувають труднощі. У Більбао ми не заслуговували на поразку, але сьогодні ми перемогли. Що стосується суддівства, то я не бачив чітко момент, коли схопили Мессі. Арбітр був ближче і, напевно, бачив все краще", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Барселона перестріляла Бетіс у непростому поєдинку (3:2) та все ще відстає від Реала на 3 пункти, посідаючи другу сходинку.

Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у матчі з п'ятьма голами, двома вилученнями та трьома асистами Мессі