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Бетис – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

06:00 60 Читати українською
Бетис – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча
Бетис – Барселона – видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура Примеры Барселона одержала тяжелую победу над Бетисом. Смотрите видео голов и обзор матча Бетис – Барселона.

6’ Серхио Каналес
27’ Набиль Фекир
76’ Набиль Фекир
 
Фрэнки де Йонг 9’
Серхио Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхио Каналес
9’ Фрэнки де Йонг
27’ Набиль Фекир
45+3’ Серхио Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набиль Фекир
80’ Клеман Лангле

Хозяева уже на 6 минуте получили право на пенальти – Лангле сыграл рукой в ​​собственной штрафной. Приговор арбитра исполнил Каналес. Барселона ответила через 3 минуты: Месси красивой передачей нашел де Йонга, а нидерландский хавбек эффектно обработал мяч и сравнял счет. На 26 минуте Фекир мастерски завершил контратаку Бетиса. Подытожил первую половину игры гол Бускетса – хавбек удачно сыграл после розыгрыша штрафного.

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Решающий гол Барса тоже забила после стандарта: Месси выполнил навес, а Лангле ударом головой принес три очка своей команде. После этой победы "блаугранас" продолжают занимать 2 место в турнирной таблице. Команда Сетьена отстает от Реала на 3 очка.

Барселона добыла тяжелейшую победу над Бетисом в матче с пятью голами, двумя удалениями и тремя ассистами Месси

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Видеоновости Испания Барселона Барселона Бетис - Барселона Бетис Бетис
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