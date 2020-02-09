Барселона добыла тяжелейшую победу над Бетисом в матче с пятью голами, двумя удалениями и тремя ассистами Месси

Заключительный матч 23-го тура испанской Ла Лиги завершился перестрелкой, в которой Барселона оказалась сильнее Бетиса.

Барселона должна была реабилитироваться за поражение от Атлетика в четвертьфинале Кубка, но Кике Сетьен именно в матче против Бетиса решил поэкспериментировать с составом. В запасе остались Альба и Фати, а в обороне появились Умтити и Фирпо. Для поединка против 11-й команды Ла Лиги ход казался интересным.

Впрочем, "огурцам" забыли сказать, что сегодня им выпала роль аутсайдера. Хозяева сразу же накрыли соперника высоким прессингом, быстро возвращая мяч и в первой же контратаке на 4-й минуте заработав пенальти – это Фекир прорвался на левый край штрафной и выстрелил в выставленный локоть Лангле. Арбитр пересмотрел повтор, вернулся, указал на "точку", а экс-игрок мадридского Реала Каналес уверенно вынес приговор – 1:0!

У Барселоны на старте встречи не было не то чтобы удара, а и ни одной атаки. Казалось, что в жёлтых футболках играют какие-то другие каталонцы, но атака на 9-й минуте быстро вернула всех в реальность. "Блаугранас" быстро протянули мяч через центр, после чего Месси исполнил красивый заброс на линию вратарской – туда как раз ворвался де Йонг, которого никто не ожидал и с которым никто не играл. Фрэнки в касание наказал андалусийцев за невнимательность.

В дальнейшем матч перешёл в позиционную борьбу, в которой Барса долго-долго катала мяч, а Бетис оборонялся и убегал в контратаки. На 23-й и 24-й минутах перекат гостей завершился двумя выходами Месси один-на-один с Роблесом, однако в первом случае голкипер спас, а во втором Гризманн получил скидку и неудачно пробил – и ещё и офсайд зафиксировали.

"Блаугранас" продолжили играть в тики-таку и на 27-й минуте доигрались: Видаль отпустил мяч при приёме в центре, а Бетис в два касания выскочил в контру с пасом на Фекира и его мощным ударом с линии штрафной в дальний угол – 2:1! Фирпо не успел за французом.

Практически вся вторая половина первого тайма шокировала фанатов Барселоны ужаснейшим качеством футбола со стороны "сине-гранатовых". На 30-х минутах Бетис периодически зажимал соперника на его трети поля, не давая сделать больше двух-трёх точных пасов, а на 45-й минуте размашистая атака "вердибланкос" едва не привела к третьему голу – Аленья выстрелил метров с 20-ти с небольшим рикошетом, а тер Штеген остановил мяч ногой.

Всё шло прекрасно для хозяев, но в компенсированное время они неожиданно пропустили из обычного навеса Месси со штрафного с центра поля – Бускетс спокойно принял мяч и поразил дальний угол.

Первый тайм завершился боевой ничьей, что никак не устраивало Барселону. Каталонцы сразу же с возобновлением игры пошли вперёд, едва не забив на 48-й минуте после мощного удара Месси с линии штрафной – Роблес вытащил его в красивом прыжке. Ещё несколько минут гости провисели над воротами Бетиса без моментов, однако следующий опасный момент удалось создать аж на 62-й минуте – снова стрелял Месси (в правый нижний метров с 15-ти) и снова спас Роблес.

К тому времени Сетьен уже снял с игры Фирпо и Видаля, бросив в бой Альбу и Артура. Это положительно повлияло на игру "благранас" – в середине второго тайма Бетис уже даже не думал о контратаках, держась в глухой обороне. Она, однако, трещала по швам: каталонцы настолько вольготно себя чувствовали, шо на 67-й минуте Месси едва не сотворил шедевр, забросив мяч с угла штрафной за спину Роблесу – мяч прошел рядом со штангой.

Долго сдерживать атаки Барсы без контригры андалусийцы не могли, и на 72-й минуте они заслуженно пропустили третий гол: Месси исполнил обычный навес со штрафного с центра поля, а Лангле спокойно замкнул его ударом головой в противоход Роблесу. 2:3!

Бетис так поплыл, уже на 75-й минуте остался в меньшинстве благодаря Фекиру, который сначала грубо сфолил, получил желтую, а потом выругался и получил вторую. Впрочем, через четыре минуты не по правилам сыграл Лангле, также получив второе предупреждение – составы сравнялись. Казалось, что сейчас пойдет настоящее мясо, но ничего такого болельщики не увидели. Барселона забрала мяч под контроль, почти ничего не дав создать хозяевам. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "сине-гранатовых".

Таким образом, "сине-гранатовые" набрали 49 очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице с отставанием от Реала в три зачётных балла. Бетис, имея в активе 28 пунктов, остается тринадцатым.