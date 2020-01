Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються

Франсіску Трінкау представляє яскраву португальську "генерацію-99", яка першою в історії виграла для своєї країни золоті медалі юніорського Євро-2016 (U-17), а ще через два роки – тріумфувала на Євро-2018 (U-19), розтоптавши, зокрема, команду Петракова (5:0). "Новий Роналду", як величають обдарованого вінгера на батьківщині, двічі забивав "синьо-жовтим" у півфіналі та розділив з Жотою звання найкращого снайпера фінського форуму (5 м'ячів). Його ставлять в один ряд з Жоау Фелішем, Діогу Далотом, Жедсоном Фернандешем або Рафаелем Леао, але є нюанси.

Барселона оголосила про трансфер Трінкау з шаленою клаусулою

20-річний вихованець Браги провів 22 неповні матчі за першу команду, відзначившись 3 голами та 6 асистами. Для Барси цього виявилось достатньо, щоб викласти понад 30 (!) млн євро, а ось представники авторитетних іспанських ЗМІ помічають великий ризик і авантюризм з боку правлячої хунти Бартомеу. Мовляв, на біса каталонцям здався ще один виконавець профілю Дембеле або Фаті, якщо Суарес залишається без якісного спадкоємця. "Португальські колеги розповідають, що Трінкау – дуже сильний хлопець. Але, чи потрібен Барсі футболіст зі схожими характеристиками? Чи не було б логічніше інвестувати у позицію, де немає якісної альтернативи? Я не розумію, що відбувається", – бідкається один з редакторів Mundo Deportivo Франсеск Агілар.

