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Setanta заработает в Украине с 1 августа – известны детали трансляции нового спортивного канала

17:43 351 Читати українською
Setanta заработает в Украине с 1 августа – известны детали трансляции нового спортивного канала
Денис Босянок будет работать комментатором на Setanta Sport / Фото из открытых источников

Ирландская телевизионная компания Setanta начнет работу в Украине в ближайшее время.

Спортивный канал Setanta Sport начнет свое вещание для украинских зрителей с 1 августа, сообщает telekritika.

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Телеканал начнет трансляцию сначала только на ОТТ-сервисах (интернет-телевидение), но в перспективе планирует выйти и на кабельные платформы.

Трансляция будет происходить на украинском языке, одним из комментаторов канала будет Денис Босянок. Канал будет транслировать АПЛ, а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры.

Вещатель планирует работать исключительно по платной модели, рекламы в эфире телеканала не будет. Стоимость телеканала для провайдеров пока не озвучивается.

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АПЛ Денис Босянок
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