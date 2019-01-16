Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

"Футбол 24" розповідає про закуліси однієї з найкращих першостей світу – іспанської Ла Ліги. Ось на кого потрібно рівнятись УПЛ, щоб виготовляти якісний продукт. Василь Кравець та Андрій Лунін підтвердять.

За форму команд відповідає комп'ютер

Ла Ліга створила спеціальну комп'ютерну програму під назвою Kit Selector, яка визначає форму команд на матч. Цей "ритуал" проводиться за тиждень до початку поєдинку під пильним наглядом іспанських програмістів. При цьому суддя і аудіовізуальний консультант перевіряють форму, обрану клубами, та можуть вимагати, щоб вони змінили будь-який елемент (футболку, шорти або гетри) як польових гравців, так і воротарів. Корективи вносять, якщо порушується візуальне сприйняття та ідентифікації гравців на полі. Пріоритет вибору форми належить команді-господарю.

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Для ідеального порівняння Kit Selector дозволяє візуалізувати екіпірування під кутом 360 градусів. Ця програма позбавила клуби Прімери неприємного клопоту, адже раніше вони подорожували на матчі з усіма наявними ігровими комплектами.

Обговорення більше 100 "дрібниць"

Регламент про телетрансляцію зобов'язує усі сторони проводити спеціальну нараду за 4 години до початку поєдинку. Представники клубів та Ла Ліги збираються у офісі стадіону, щоб перевірити дотримання більш ніж 130 правил організації гри. Координує зустріч директор матчу – оперативний делегат Прімери. Тут обговорюються найменші деталі, які залишаються поза увагою пересічного глядача: висота трави, розмір рекламних щитків або якість освітлення.

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Параметри газону

Залишається 220 хвилин до початку дійства. Після зустрічі з керівниками клубів та організаторами телетрансляції, що зазвичай триває 20-25 хвилин, директор матчу розпочинає свою роботу на футбольному полі. Спочатку на трьох ділянках газону вимірюється висота трав'яного покриття, яка повинна коливатись в межах 20-30 мм (у регіонах зі спекотним кліматом допускається 15-20 мм).

Газон стрижуть таким чином, щоб його перетинали 9 вертикальних та горизонтальних ліній на кожній половині.

Дотримання вимог реклами

Перевіривши газон, директор матчу досліджує параметри рекламних конструкцій, які оточують футбольне поле. Згідно з положенням Ла Ліги про розміщення маркетингових елементів їхня висота не може перевищувати 90 см. Перший ряд таких носіїв повинен бути світлодіодними або віртуальними, а другий – монохроматичним, з корпоративними кольорами кожного клубу.

Не менше 15 трансляційних камер

200 хвилин до старту. Розпочинається серйозна робота з огляду об'єктів, призначених для телетрансляції поєдинку. Директор матчу та головний режисер перевіряють операторські позиції, наявність достатньої кількості камер (не менше 15), а також інші спеціально призначені для показу гри приміщення. Максимальне число операторських позицій було зафіксоване на Ель Класіко – 42 камери.

Особливості сітки воріт

Раніше клуби могли розфарбовувати сітку, як заманеться. Здебільшого вони використовували власні кольори, однак з метою покращення видимості Ла Ліга встановила для усіх однакове правило – лише білий.

Для оптимальної роботи міні-камер отвори сітки повинні бути стандартних розмірів (12x12). Натомість відстань від лінії воріт до задньої частини сітки не може перевищувати двох метрів.

Час прибуття команд на стадіон

Реал, Барселона, Атлетіко та інші клуби Ла Ліги прибувають на стадіон не пізніше, ніж за 90 хвилин до початку зустрічі. З цього моменту розпочинаються перші включення з місця події. Директор поєдинку організовує передматчеві інтерв'ю з тренерами, а також вручає делегатам клубів звіт щодо стану газону.

Агрономи – зелені, фотографи – блакитні

Ла Ліга ідентифікує кожного працівника на стадіоні за відповідним кольором маніжки, залежно від роботи, яку вони виконують:

темно-зелений – обслуговуючий персонал газону;

синій з зеленою смугою – телевізійники Ла Ліги;

блакитний з червоною смугою – фотографи та представники каналів без права показу;

синій з жовтою смугою – офіційні медіа клубу;

сірий – болбої;

жовтий – працівники служби безпеки.

Оголошення стартових складів

Клуби мають надати директору матчу список стартових складів не пізніше, ніж за 75 хвилин до старту поєдинку. Завдяки такому строгому правилу офіційні транслятори отримують достатньо часу для підготовки телевізійної графіки. Тренери повинні розкрити свою тактику на діаграмі, яка відображає розташування кожного гравця на футбольному полі.

Освітлення вдень та вночі

Залишається 75 хвилин. Директор матчу перевіряє штучне освітлення арени, а також відповідність джерела живлення усім чинним нормам. Перед нічними матчами прожектори палають на повну потужність за 75 хвилин до стартового свистка. Якщо поєдинок транслюється у форматі 4K, ввімкнення відбувається за 90 хвилин.

Для отримання оптимальної телекартинки денні матчі також проходять у супроводі штучного освітлення.

Контроль за маскотами

15 хвилин до початку. Ви не повірите, але розмір маскотів, які розігрівають публіку, також має значення. Вони не повинні бути набагато вищими від нормальної людини. Крім цього, "огірки", "леви" чи інші персонажі зобов'язані покидати поле, щойно команди вийдуть з підтрибунного приміщення.

Строгий протокол виходу на поле

Відвідавши роздягальню після розминки, футболісти мають рівно 8 хвилин, щоб повернутись на поле. Ла Ліга навіть подбала про встановлення спеціальних годинників на кожному стадіоні. Все відбувається строго за розкладом.

За 7 хвилин до стартового свистка команди зосереджуються у підтрибунному тунелі, а через 5 – виходять на поле у супроводі головного рефері.

Лише два портативні холодильники

За правилами Ла Ліги кожна команда може мати два портативні холодильники на лаві запасних. Усі вони повинні бути стандартних розмірів: довжина – 65 см, ширина – 40 см, висота – 55 см. На них дозволяється рекламувати лише марку води, або ізтонічний напій.

Перевірка відвідуваності

На 30-й хвилині першого тайму директор матчу повинен переконатися, що центральна трибуна, яка знаходиться навпроти основної телекамери, заповнена мінімум на 75%. Якщо це не так, клуб ризикує отримати серйозний шраф. Втім це правило передбачає декілька винятків, як несприятливі погодні умови або проведення матчів серед тижня.

Дві пляшки на прес-конференції

По завершенні матчу керманичі команд проводять традиційні прес-конференції. Тренер гостей повинен прибути на спілкування з журналістами через 10-15 хвилин після фінального свистка. Його колега з'являється не пізніше, ніж через 5 хвилин після попереднього виступу. На столі завжди помітно дві пляшки звичайної води або содової об'ємом 50 мл. Використання жодної іншої рідини не дозволяється.

Володимир Лесько, за матеріалами El Pais

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