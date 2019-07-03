Setanta запрацює в Україні з 1 серпня – відомі деталі трансляції нового спортивного каналу

Денис Босянок працюватиме коментатором на Setanta Sport / Фото з відкритих джерел

Ірландська телевізійна компанія Setanta розпочне роботу в Україні вже найближчим часом.

Спортивний канал Setanta Sport розпочне своє мовлення для українських глядачів з 1 серпня, повідомляє telekritika.

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Телеканал розпочне трансляцію спочатку лише на ОТТ-сервісах (інтернет-телебачення), але в переспективі планує вийти і на кабельні платформи.

Мовлення відбуватиметься українською мовою, одним із коментаторів каналу буде Денис Босянок. Канал транслюватиме АПЛ, а також баскетбол (НБА), хокей (НХЛ), силові бої (UFC) і тенісні турніри.

Мовник планує працювати виключно за платною моделлю, реклами в ефірі телеканалу не буде. Вартість телеканалу для провайдерів поки не озвучується.

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