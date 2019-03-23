toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Setanta приобрела права на трансляцию матчей АПЛ, – Денисов

19:01 174 Читати українською
Setanta приобрела права на трансляцию матчей АПЛ, – Денисов
Телеканал Футбол больше не будет транслировать матчи АПЛ / ФК Ливерпуль

Генеральный директор телеканала Футбол 1/2 Александр Денисов рассказал, что права на телетрансляцию матчей АПЛ приобрела ирландская телевизионная компания Setanta.

"Думаю, переломный момент наступил прошлой осенью. Тогда состоялся очередной тендер на приобретение прав на матчи английской Премьер-лиги, и после того как мы отказались платить ту сумму, которую хотел правообладатель, они остались свободными.

Setantа не принимает участие в тендере на показ УПЛ, – СМИ

В итоге, их подобрала Setanta. Это послужило первым толчком. Но, повторю: это не толчок для войны. Сейчас со всех сторон наблюдаются попытки найти взаимопонимание, взаимовыгодный формат существования",– передает слова Денисова Terrikon.

Отметим, каналы Футбол 1 и Футбол 2 имели права на трансляцию матчей английского чемпионата, начиная с сезона 2010/11, приобретя их осенью 2010 года. Перед этим поединки АПЛ можно было посмотреть на каналах Спорт 1 и Спорт 2.

Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC

Теги
АПЛ телевидение Александр Денисов Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
19
мин
Испания
21:45
Норвегия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук