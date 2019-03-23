Setanta приобрела права на трансляцию матчей АПЛ, – Денисов

Генеральный директор телеканала Футбол 1/2 Александр Денисов рассказал, что права на телетрансляцию матчей АПЛ приобрела ирландская телевизионная компания Setanta.

"Думаю, переломный момент наступил прошлой осенью. Тогда состоялся очередной тендер на приобретение прав на матчи английской Премьер-лиги, и после того как мы отказались платить ту сумму, которую хотел правообладатель, они остались свободными.

Setantа не принимает участие в тендере на показ УПЛ, – СМИ

В итоге, их подобрала Setanta. Это послужило первым толчком. Но, повторю: это не толчок для войны. Сейчас со всех сторон наблюдаются попытки найти взаимопонимание, взаимовыгодный формат существования",– передает слова Денисова Terrikon.

Отметим, каналы Футбол 1 и Футбол 2 имели права на трансляцию матчей английского чемпионата, начиная с сезона 2010/11, приобретя их осенью 2010 года. Перед этим поединки АПЛ можно было посмотреть на каналах Спорт 1 и Спорт 2.

Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC