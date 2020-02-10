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Setanta запустит в Украине еще один телеканал

17:24 95 Читати українською
Setanta запустит в Украине еще один телеканал
Setanta запустит в Украине еще один телеканал

Ирландская телекомпания Setanta Sports понемногу захватывает рынок спортивного телевидения в Украине.

"Мы собираемся запускать второй канал. Более того, это будет происходить в ближайшее время. Мы подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета.

Телеканалы "Футбол" будут транслировать три новых турнира

Мы уже начали с января трансляции женского тенниса. На этой неделе показываем Thailand Open, где Свитолина будет выступать. Надеемся, сможем показать зрителям максимальное количество матчей с ее участием. Также с марта мы планируем трансляции мужского тенниса – турниров уровня АТР 1000. И в июне мы планируем в максимальном объеме, насколько это возможно, трансляции двух недель "Уимблдона", – сказала руководитель канала в Украине Мария Лысенко Ua-football.

Напомним, Setanta начала работу на телевизионном рынке Украины с 1 августа 2019 года. В телепрограмме – английский и шотландский футбол, НБА, НХЛ, Формула-1 и UFC.

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