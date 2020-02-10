Setanta запустить в Україні ще один телеканал

Ірландська телекомпанія Setanta Sports потроху захоплює ринок спортивного телебачення в Україні.

"Ми збираємося запускати другий канал. Більше того: це буде відбуватися вже найближчим часом. Ми подали пакет документів на включення його до списку адаптованих каналів до Нацради з телебачення і радіомовлення для того, щоб цей канал запустити. І найближчим часом очікуємо рішення Нацради.

Телеканали "Футбол" транслюватимуть три нових турніри

Ми вже почали з січня трансляції жіночого тенісу. На цьому тижні показуємо Thailand Open, де Світоліна виступатиме. Сподіваємося, зможемо показати глядачам максимальну кількість матчів з її участю. Також з березня ми плануємо трансляції чоловічого тенісу – турнірів рівня АТР 1000. І в червні ми плануємо у максимальному обсязі, наскільки це можливо, трансляції двох тижнів "Вімблдону", – сказала керівник каналу в Україні Марія Лисенко Ua-football.

Нагадаємо, Setanta розпочала роботу на телевізійному ринку України з 1 серпня 2019 року. У телепрограмі – англійський і шотландський футбол, НБА, НХЛ, Формула-1 і UFC.

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