toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Телеканалы "Футбол" будут транслировать три новых турнира

16:50 213 Читати українською
Телеканалы "Футбол" будут транслировать три новых турнира
Футбол 3 покажет матч Аякс – ПСВ / Fox Sports

С 1 февраля в эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" появятся турниры, матчи которых раньше не транслировали в Украине.

Начиная с ближайшего уикенда зрители телеканалов смогут увидеть матчи чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии, информирует footballua.tv.

Каналы "Футбол" будут бороться за возвращение АПЛ, – Денисов

Первый матч чемпионата Нидерландов будет показан уже в ближайшее воскресенье, 2 февраля. Центральная встреча 21 тура Аякс – ПСВ будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Футбол 3". Начало матча в 17:45.

Отметим, что в чемпионате Аргентины на сегодня сыграли 17 туров, а Кубок Бразилии стартует 5 февраля.

"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса

blog_ava
Кварцяный назвал команду УПЛ, которая больше всех поразила его на зимних сборах
06:30
598
Теги
Мир телевидение Футбол 2 Нидерланды Футбол 1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
46
мин
Герта
21:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук