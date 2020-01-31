Телеканалы "Футбол" будут транслировать три новых турнира

С 1 февраля в эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" появятся турниры, матчи которых раньше не транслировали в Украине.

Начиная с ближайшего уикенда зрители телеканалов смогут увидеть матчи чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии, информирует footballua.tv.

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Первый матч чемпионата Нидерландов будет показан уже в ближайшее воскресенье, 2 февраля. Центральная встреча 21 тура Аякс – ПСВ будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Футбол 3". Начало матча в 17:45.

Отметим, что в чемпионате Аргентины на сегодня сыграли 17 туров, а Кубок Бразилии стартует 5 февраля.

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