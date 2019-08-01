Setanta получила разрешение Нацсовета по ретрансляции на территории Украины

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил ирландский канал в перечень разрешенных для ретрансляции в Украине.

"Мы изучили все обстоятельства вопроса и пока у контрольно-ревизионного управления нет замечаний", – сказал член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии Телекритика.

Джулай станет комментатором Setanta Sports

Основной причиной переноса стало подозрение в наличии неоплаченной в Украине рекламы, которую Setanta якобы транслирует в эфире: закон запрещает размещение в эфире иностранных телеканалов неоплаченной на территории Украины рекламы. Однако в опубликованном на сайте Нацсовета тексте решения сообщается, что у регулятора нет претензий к телеканалу: мониторинг не зафиксировал рекламы или любых других нарушений.

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Ранее сообщалось, что Setanta начнет работу в Украине 1 августа и будет доступна по всем технологиям – кабельной, IPTV, DTH, ОТТ-платформам.