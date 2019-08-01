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ТК Футбол 1/2 будут транслировать Ла Лигу, Бундеслигу и Лигу 1

17:21 81 Читати українською
ТК Футбол 1/2 будут транслировать Ла Лигу, Бундеслигу и Лигу 1
ТК Футбол 1/2 будут транслировать Ла Лигу

Руководитель ТК Футбол 1/2 Александр Денисов анонсировал возвращение трансляций Ла Лиги.

"Это не прогноз погоды, это факт. Испанская жара возвращается! Отныне и на следующие 4 сезона – Ла Лига на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2", – написал Денисов на своей странице в Facebook.

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Кроме чемпионата Испании ТК Футбол в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут матчи немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1, сообщает официальный сайт ТК Футбол 1/2.

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Напомним, ТК Футбол 1/2 отказались от трансляций Ла Лиги после сезона 2017/18, когда приобрели права на показ итальянской Серии А. С сезона 2019/20 эти телеканалы не будут показывать английскую Премьер-лигу.

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Теги
Испания Александр Денисов Футбол 1 Футбол 2
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