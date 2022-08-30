"УПЛ совместно с официальным вещателем чемпионата Украины по футболу – компанией Setanta Sports – заявляют об упрощении условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний.

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Для популяризации украинского профессионального футбола и расширения его присутствия в телевизионном медиапространстве, УПЛ и Setanta Sports будут на бесплатной основе передавать видеоматериалы матчей Премьер-лиги сезона 2022/23 заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Наша цель: возвращение новостей и телепередач об украинском футболе на общенациональные и кабельные телеканалы. Во времена, когда футбольное сообщество сталкивается со спекуляциями на тему доступности футбола, мы стремимся пойти навстречу болельщикам и телезрителям и помочь им оперативно получать информацию о матчах, интересных моментах, голах и т.д.", – говорится в заявлении на официальном сайте УПЛ.

Напомним, с момента старта чемпионата Украины представителей Setanta Sports несколько раз не пускали на матчи. Дела по этим поединкам (в частности, Динамо – СК Днепр-1, Рух – Металлист, Заря – Ворскла) должен рассмотреть КГК УАФ.

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