"УПЛ спільно із офіційним мовником чемпіонату України з футболу – компанією Setanta Sports – заявляють про спрощення умов висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній.

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Задля популяризації українського професіонального футболу і розширення його присутності у телевізійному медіапросторі, УПЛ та Setanta Sports на безоплатній основі передаватимуть відеоматеріали матчів Прем'єр-ліги сезону 2022/23 зацікавленим телевізійним програмам в Україні.

Наша ціль: повернення новин та телепередач про український футбол на загальнонаціональні та кабельні телеканали. У часи, коли футбольна спільнота стикається зі спекуляціями на тему доступності футболу, ми прагнемо піти назустріч уболівальникам і телеглядачам та допомогти їм оперативно отримувати інформацію про матчі, цікаві моменти, голи тощо", – йдеться у заяві на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, з моменту старту чемпіонату України представників Setanta Sports кілька разів не пускали на матчі. Справи щодо цих поєдинків (зокрема, Динамо – СК Дніпро-1, Рух – Металіст, Зоря – Ворскла) повинен розглянути КДК УАФ.

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