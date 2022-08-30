"Я этот вопрос, на самом деле, еще нигде не комментировал. Я смотрел, во что это все выльется. К сожалению, мне очень больно смотреть, что на фоне войны в нашем футболе сейчас тоже война. И эта война не стоит ничего. Это просто какие-то ссоры, на мой взгляд, потому что есть закон, и все очень просто.

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Пришла международная компания, Setanta, выиграла права. Большинство клубов проголосовало за то, что Setanta – победитель, что пул должен состояться. Все 16 клубов перед сезоном подписали документ, что они следуют регламенту, по правилам. Но как только начался чемпионат, включилось непонятно что для меня.

Ну ладно, когда раньше были каналы "Футбол", и Игорь Суркис говорил: "Нет, я не буду на каналах президента Шахтера". Так хотя бы какая-то часть болельщиков Динамо априори была за президента Динамо, хотя он тоже делал это вне закона, не присоединяясь к пулу. Сейчас, когда каналов "Футбол" нет, я не знаю, что... Нужно было, чтобы каналы "Футбол" исчезли, чтобы все поняли, что Суркис врал, что он говорил неправду, что все это манипуляции. Каналов "Футбол" нет, пришла независимая компания. Она владеет правами. Но Суркис и компания другая, клубы, которые с ним, говорят: "Нет, права наши".

Но это не соответствует действительности, потому что прав телевизионных нет у Суркиса. Он, конечно, владелец клуба. Но он пришел играть в чемпионат, а сами соревнования принадлежат УАФ, передавшей право проведения соревнований УПЛ. К примеру, Макларен и Феррари в Формуле-1. Владелец говорит: "А я буду ездить и транслировать это по другому каналу". Кому тогда нужна эта Феррари, если она не участвует в Формуле-1? Так же, кому нужно Динамо, которое… Да, оно может сыграть какой-то сепаратистский чемпионат условно на 5 клубов. Но эти пять клубов никогда не квалифицируются в другое соревнование под эгидой УЕФА. Потому что ассоциация работает под эгидой УЕФА. Дальше клубы-победители играют где? В другом соревновании под эгидой УЕФА – Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций.

Какой выход? Либо суд, либо будет найден компромисс. Но я вижу, что сейчас большинство болельщиков против президента Динамо, против клубов, избравших этот путь разъединения лиги во время войны. Все хотят, чтобы лига была объединена. И манипуляции: "Мы делаем эти трансляции, они должны быть бесплатными…". Слушайте, вы будете сейчас играть в Лиге Европы. Возьмите все деньги и отдайте этим пенсионерам, пусть купят эту подписку, если вы так уж говорите, но должны быть какие-то правила. С одной стороны, мы идем в Европу, а с другой, в нашем футболе остаются феодальные тёрки, где каждый считает себя царем и поступает по своему усмотрению.

Поэтому я очень возмущен всем происходящим. Надеюсь, эта история все-таки закончится тем, что все будет по закону, как и положено в цивилизованных странах", – сказал Денисов в эфире YouTube-канала Алексея Гончаренко.

Напомним, ранее большинство матчей УПЛ транслировали телеканалы "Футбол", которые в июле прекратили вещание. Официальным транслятором стала Setanta Sports, но ряд клубов во главе с Динамо игнорируют решение большинства и не пускают представителей этого телеканала на свои матчи.

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