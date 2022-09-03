Освещение на стадионах должно ограничиваться 4 часами, сообщает Football Italia.

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Италия готовится к сложному энергетическому сезону, и футбол не станет исключением. Прожеткоры будут включать за час до стартового свистка, хотя ранее регламент предусматривал минимум 90 минут. Некоторые клубы хотят применить солнечные батареи для еще большей экономии.

К слову, сегодня Милан и Интер проведут дерби в рамках 5-го тура Серии А.

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