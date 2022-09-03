Освітлення на стадіонах повинно обмежуватися 4 годинами, інформує Football Italia.

Тоттенхем отримав жорстку умову щодо Маліновського від боса Аталанти – топ-інсайдер розповів усе Зінченку

Італія готується до складного енергетичного сезону, і футбол не стане винятком. Прожеткори будуть вмикати за годину до стартового свистка, хоча раніше регламент передбачав мінімум 90 хвилин. Деякі клуби хочуть застосувати сонячні батареї для ще більшої економії.

До слова, сьогодні Мілан та Інтер проведуть дербі в рамках 5 тур Серії А.

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