В понедельник, 23 октября, Лига Серии А приняла решение продать права на показ матчей с 2024 по 2029 год DAZN и Sky.

На общем собрании клубов за продажу телевизионных прав за 4,5 млрд евро проголосовали 17 голосов. Два клуба выступили против, еще один воздержался, информирует Gazzetta dello Sport.

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Эта сделка принесёт Лиге 4,5 млрд евро. Однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис раскритиковал это соглашение. "Это поражение итальянского футбола. При таком предложении футбол умрет. Sky и DAZN некомпетентны, сотрудничество с ними не идет на пользу итальянскому футболу. Кальчо всегда считает, что его должны поддерживать извне, однако для футбольного клуба абсолютное благо – это фанаты.

Глупо заключать пятилетнее соглашение. В кризисные времена именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, они позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь же свои мечты мы откладываем в ящик. Предприниматель должен знать, как оценить риск. Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают", – заявил Де Лаурентис.

DAZN по-прежнему будет транслировать все 10 матчей Серии А в каждом туре: 7 – эксклюзивно, 3 – на Sky.

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