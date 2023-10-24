У понеділок, 23 жовтня, Ліга Серії А ухвалила рішення продати права на показ матчів з 2024 по 2029 рік DAZN і Sky.

На загальних зборах клубів за продаж телевізійних прав за 4,5 млрд євро проголосували 17 голосів. Два клуби виступили проти, ще один утримався, інформує Gazzetta dello Sport.

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Ця угода принесе Лізі 4,5 млрд євро. Однак президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розкритикував її. "Це поразка італійського футболу. За такої пропозиції футбол помре. Sky і DAZN некомпетентні, співпраця з ними не йде на користь італійському футболу. Кальчо завжди вважає, що його мають підтримувати ззовні, проте для футбольного клубу абсолютне благо – це фанати.

Нерозумно укладати п'ятирічну угоду. У кризові часи саме кіно і футбол почуваються добре, вони дають змогу відволіктися від болісної повсякденності, але тепер свої мрії ми відкладаємо у шухляду. Підприємець має знати, як оцінити ризик. Так, нинішній варіант зручніший, але він не дає змоги реалізувати цінність італійського футболу. Вона реалізується через інвестиції, а Sky і DAZN їх не роблять", – заявив Де Лаурентіс.

DAZN, як і раніше, транслюватиме всі 10 матчів Серії А в кожному турі: 7 – ексклюзивно, 3 – на Sky.

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