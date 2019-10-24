Серхио Рамос оштрафован на сумасшедшую сумму за уклонение от уплаты налогов

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос стал очередным фигурантом скандала по неуплате налогов звездами испанской Ла Лиги.

33-летний центрбек получил штраф в размере 1 млн евро, сообщает El Mundo.

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Казначейство Королевства Испания инкриминировало Рамосу нарушение налогового законодательства относительно имиджевых прав. Защитник уже выплатил 500 тысяч евро штрафа, но подал апелляцию и собирается вернуть свои средства. Сторона защиты уверена, что правонарушений капитан "сливочных" не совершил.

Напомним, что Серхио Рамос является не первым фигурантом громких дел по уклонению от уплаты налогов. Ранее проблемы с законом имели экс-форвард Реала Криштиану Роналду и лидер Барселоны Лионель Месси.

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