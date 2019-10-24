Серхіо Рамос оштрафований на божевільну суму через ухиляння від сплати податків

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос став черговим фігурантом скандалу щодо несплати податків зірками іспанської Ла Ліги.

33-річний центрбек отримав штраф у розмірі 1 млн євро, повідомляє El Mundo.

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Казначейство Королівства Іспанія інкримінувало Рамосу порушення податкового законодавства щодо іміджевих прав. Оборонець вже виплатив 500 тисяч євро штрафу, але подав апеляцію і збирається повернути власні кошти. Сторона захисту впевнена, що правопорушень капітан "вершкових" не вчинив.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос є не першим фігурантом гучних справ із ухиляння від сплати податків. Раніше проблеми із законом мали екс-форвард Реала Кріштіану Роналду та лідер Барселони Ліонель Мессі.

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