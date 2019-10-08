Месси и Роналду рискуют больше не сыграть в Англии – звездам могут запретить въезд в страну

Лионель Месси и Криштиану Роналду рискуют столкнуться с неожиданной проблемой. В случае выхода Великобритании из Евросоюза оба, скорее всего, потеряют право въезда на территорию Соединенного Королевства – в том числе и на поединки Лиги чемпионов.

Потенциальный выход Великобритании из Европейского Союза будет иметь не только политические и экономические последствия. Неудобства рискуют получить и футболисты, среди них – пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

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Дело в том, что лидер Барселоны имеет судимость – в 2016-м году он получил 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Даже то, что наказание носит условный характер, не меняет ситуации – в соответствии с британским законодательством, лица, которые не являются гражданами Евросоюза и имеют судимость, не могут посещать страны Соединенного Королевства.

32-летний аргентинец считается гражданином ЕС, поскольку имеет еще и испанский паспорт. Впрочем, совсем скоро в случае успешного завершения процедуры Брексита Месси может получить полный запрет въезда на Туманный Альбион – естественно, что это будет распространяться на поединки Барселоны в Лиге чемпионов и матчи сборной Аргентины на территории Англии. Формально звездный нападающий не будет иметь права посещать Англию и другие страны-члены Соединенного Королевства.

"В мире есть немало футболистов, которые были судимы за неуплату налогов или другие вещи, в том числе за финансовые махинации. До сих пор у них не было никаких оснований для беспокойства, ведь в случае наличия паспорта гражданина ЕС они могли беспрепятственно посещать Великобританию при условии, что не представляют угрозу национальной безопасности. Те, кто не имел такого документа, получали полный запрет въезда.

После Брексита граждане Евросоюза потеряют любые привилегии на посещение Великобритании – требования к ним будут такими же, как и к представителям других стран, не входящих в ЕС. Любой футболист, имеющий судимость (в том числе условную), не сможет посетить страны Соединенного Королевства, в частности, поединки еврокубков и национальных сборных.

Эту ситуацию должны решать клубы совместно с УЕФА и ФИФА", – заявил британский юрист по миграционным вопросам Эндрю Осборн в комментарии The Sun.

Отметим, что в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20 Барселона не попала на английские команды. Последним матчем каталонцев на Туманном Альбионе стал поединок 7 мая 2019 года против Ливерпуля, в котором Месси и компания проиграли 0:4 после домашней победы 3:0 и вылетел из ЛЧ на стадии 1/2 финала.

Итак, каталонцы в следующих выездных поединках против английских команд серьезно рискуют обходиться без Лионеля. По последним данным, процедура выхода Великобритании из ЕС может завершиться до конца 2019 года – называют даже дату 31 октября. Впрочем, если к тому времени не будет достигнуто соглашение с ЕС об условиях сделки, то Брексит отсрочат до 31 января 2020 года.

Заметим, что подобная проблема может постигнуть не только Месси – те же Криштиану Роналду, Диего Коста и Марсело также ранее получали подобные приговоры суда, поэтому рискуют оказаться в аналогичной ситуации. К слову, звезде сборной Португалии это грозит даже больше, ведь поединки Евро-2020 будут принимать Лондон и Глазго – оба города входят в состав Соединенного Королевства.

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