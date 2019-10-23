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Рамос установил рекорд Лиги чемпионов среди защитников

06:00 214 Читати українською
Рамос установил рекорд Лиги чемпионов среди защитников
Серхио Рамос / Фото из открытых источников

Защитник сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос продолжает штамповать рекорд за рекордом – вслед за сборной он обновляет и клубные достижения.

 
Тони Кроос 18’
18’ Тони Кроос

Защитник "сливочных" Серхио Рамос побил рекорд Роберто Карлоса по наибольшему количеству матчей в Лиге чемпионов среди защитников. В активе Рамоса 121 матч в Лиге чемпионов, у Карлоса – 120.

Рамосу покорилось очередное достижение в Лиге чемпионов

Историческое достижение покорилось испанцу 22 октября – Рамос вышел в стартовом составе Реала в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Роберто Карлос Галатасарай - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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