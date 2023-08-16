Президент Севильи Хосе Кастро ответил на слухи о возможном возвращении Серхио Рамоса, который начинал карьеру в андалусийском клубе.

"Я не знаю, что здесь еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.

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Серхио Рамос хочет в Севилью? А я хочу самолет, давайте его сюда", – приводит слова Кастро Marca.

Напомним, Рамос стал свободным агентом после 2 сезонов в ПСЖ. В составе парижан забил 6 голов и сделал 1 ассист в 58 матчах. Серхио сватают также в Галатасарай и связывают с возможностью перехода в Саудовскую Аравию.

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