Президент Севільї Хосе Кастро відповів на чутки про можливе повернення Серхіо Рамоса, який розпочинав кар'єру в андалусійському клубі.

"Я не знаю, що тут ще можна сказати. Скажу тут і зараз: у нас немає жодних переговорів із Рамосом. Такого варіанту ніколи не було, бо він нам не підходить.

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Серхіо Рамос хоче у Севілью? А я хочу літак, давайте його сюди", – наводить слова Кастро Marca.

Нагадаємо, Рамос став вільним агентом після 2 сезонів у ПСЖ. У складі парижан забив 6 голів та зробив 1 асист у 58 матчах. Серхіо сватають також до Галатасарая і пов'язують з можливістю переходу до Саудівської Аравії.

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