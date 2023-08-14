Чемпионат Саудовской Аравии, 1 тур

Абха – Аль-Хиляль – 1:3

Голы: Бгуир, 33 – Малком, 31, 55, 77

Аль-Райед – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Хамдалла, 58, Коронадо, 73, 79

Игорь Йовичевич, ставший в прошлом сезоне с Шахтером чемпионом Украины, официально дебютировал в новой команде. Аль-Раед под руководством хорвата уже в первом туре принимал действующего чемпиона – Аль Иттихад. Нуну Эшпириту Санту выпустил в старте звездных новичков – Бензема, Канте и Фабинью.

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У Аль-Иттихада было существенное преимущество (хотя и команда Йовичевича создала свой момент), но забил только на 58-й минуте. Фабинью в подкате классно отобрал мяч, Бензема отдал на убравшего защитника Хамдаллу и открыл счет.

GOALLLL Hamdallah, Benzema a la passe pic.twitter.com/F3f6an0Wvz — SPL (@ActuSPL) August 14, 2023

Впоследствии Коронадо эффектным обводным ударом удвоил преимущество действующего чемпиона. Он же оформил дубль, успешно сыграв на добивании после мощного удара Канте. Все вопросы были сняты. 0:3 – Йовичевич стартовал с разгромного поражения.

В другом матче Аль-Хиляль без Калида Кулибали и Милинковича-Савича (оба после поражения в Кубке арабских чемпионов оказались вне заявки) на выезде встречался с Абхой. В первом тайме бывший нападающий Барселоны Малком вывел гостей вперед, но тут же Аль-Хиляль пропустил в свои ворота. После перерыва недавний дебютант сборной Бразилии забил еще дважды, оформив хет-трик. 1:3 – победа Аль-Хиляля.

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