Защитник Серхио Рамос встретился с представителями Галатасарая. Об этом пишет турецкое издание Fanatik.

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По данным источника, на ней футболист заявил, что пока ожидает большое предложение от клубов из Саудовской Аравии. Но в случае отсутствия таковых готов перейти в Галатасарай.

Турки уже предложили Рамосу 2-летний контракт с 5,5 млн. евро в год. Была информация о том, что Серхио ведет переговоры с Аль-Иттихадом, но финансовые условия не разглашают.

Рамос стал свободным агентом после 2 сезонов в ПСЖ. В составе парижан забил 6 голов и сделал 1 ассист в 58 матчах.