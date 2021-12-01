Серхи Роберто прооперируют – сроки восстановления заставляют Хави хвататься за голову
Тренерский штаб Барселоны во главе с Хави Эрнандесом получил неприятные новости по поводу процесса реабилитации опытного защитника.
В ближайшие дни Серхи Роберто прооперируют в финском Турку. У него серьезные проблемы с правым бедром.
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Как сообщает Mundo Deportivo, хирургическое вмешательство сделает невозможным участие 29-летнего испанца в матчах в течение длительного времени – аж до четырех месяцев. Такие новости очень плохи для Хави, ведь в лазарете, кроме Роберто, еще есть Альба, Ваге, Педри, Агуэро, Брейтвейт и Фати.
В нынешнем сезоне Серхи провел 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил два мяча и оформил один ассист.
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