Серхі Роберто прооперують – терміни відновлення змушують Хаві хапатись за голову
Тренерський штаб Барселони на чолі з Хаві Ернандесом отримав неприємні новини щодо процесу реабілітації досвідченого оборонця.
Найближчими днями Серхі Роберто прооперують у фінському Турку. У нього серйозні проблеми з правим стегном.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, хірургічне втручання унеможливить участь 29-річного іспанця у матчах протягом тривалого часу – аж до чотирьох місяців. Такі новини є дуже поганими для Хаві, адже у лазареті, окрім Роберто, ще є Альба, Ваге, Педрі, Агуеро, Брейтвейт і Фаті.
До слова, в нинішньому сезоні Серхі провів 12 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, у яких забив два м'ячі та оформив один асист.
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