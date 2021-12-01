Найближчими днями Серхі Роберто прооперують у фінському Турку. У нього серйозні проблеми з правим стегном.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, хірургічне втручання унеможливить участь 29-річного іспанця у матчах протягом тривалого часу – аж до чотирьох місяців. Такі новини є дуже поганими для Хаві, адже у лазареті, окрім Роберто, ще є Альба, Ваге, Педрі, Агуеро, Брейтвейт і Фаті.

До слова, в нинішньому сезоні Серхі провів 12 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, у яких забив два м'ячі та оформив один асист.

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