Жемчужина каталонцев пожертвовал выходным и сегодня индивидуально работал на тренировочной базе, сообщает Marca.

Барселона не отказалась от идеи обмена с Ман Сити – каталонцы дают на выбор 7 игроков за Торреса

Фати не играет почти месяц из-за повреждения левого бедра. 19-летний нападающий близок к восстановлению и хочет подойти к матчам в лучшей форме. 4 декабря Барселона будет принимать Бетис в рамках чемпионата, а 8-го закроет групповой этап Лиги чемпионов в Мюнхене.

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Напомним, сейчас команда Хави занимает второе место группы, опережая Бенфику на 2 очка. Если португальцы одолеют Динамо, то и Барселоне придется исключительно побеждать Баварию.



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