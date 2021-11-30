Бавария – Барселона: Фати идет на большие жертвы ради матча за плей-офф Лиги чемпионов
Нападающий Барселоны Ансу Фати отчаянно пытается восстановиться к важным матчам.
Жемчужина каталонцев пожертвовал выходным и сегодня индивидуально работал на тренировочной базе, сообщает Marca.
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Фати не играет почти месяц из-за повреждения левого бедра. 19-летний нападающий близок к восстановлению и хочет подойти к матчам в лучшей форме. 4 декабря Барселона будет принимать Бетис в рамках чемпионата, а 8-го закроет групповой этап Лиги чемпионов в Мюнхене.
Напомним, сейчас команда Хави занимает второе место группы, опережая Бенфику на 2 очка. Если португальцы одолеют Динамо, то и Барселоне придется исключительно побеждать Баварию.
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