Дженоа Шевченка проти рідної команди, Старе Класіко в Мадриді, виклик Манчестер Сіті для Астон Вілли, завжди яскраве Мерсисайдське дербі та класичне протистояння МЮ і Арсенала в анонсі головних матчів, які ви повинні переглянути посеред тижня.

Шевченко проти Мілана, інше Класіко для Реала, іспит Джеррарда перед маестро та класичні битви Англії: топ-матчі мідвіку

Дженоа – Мілан

1 грудня, 21:45. Генуя, Луїджі Ферраріс

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Андрій Шевченко вже в третьому матчі на чолі Дженоа зустрінеться із фактично рідним Міланом. Розпочавши з поразки від Роми, "грифони" під керівництвом українця взяли важливе очко на Фріулі. Та попри прогрес у порівнянні з протистоянням із "вовками", навряд у битві з Міланом слід очікувати на продовження тенденції. Найімовірніше, Дженоа повернеться до захисної формації 5-3-2 та намагатиметься втримати 0:0.

Шевченко здобув перше очко у Серії А – не той результат, якого чекали, колосальні проблеми і неприємна серія Дженоа

"Россонері" провалили листопад, узявши всього 1 пункт за три тури. Звісно, можна кивати на силу та незручність суперників (Інтер, Фіорентина, Сассуоло), але претендент на Скудетто зобов'язаний набирати більше. Однак, матч із Дженоа – ідеальний варіант для команди Стефано Піолі для повернення на переможний шлях. Але надлегка прогулянка на березі Лігурійського моря Мілану не світить.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Реал – Атлетік

1 грудня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Іспанська столиця прийме Старе класіко між королівським Реалом і пролетарським Атлетіком із Більбао. Футбольне протистояння Мадрида та Країни Басків завжди конкурентне без огляду на турнірне становище команд. Ось і цього разу Реал безумовний фаворит лише на папері. "Вершкові" не тільки мають 6-матчеву серію без поразок (5 перемог), а й здолали Севілью і відірвалися від нервіонців нагорі Прімери на 4 очки. Дарма, що нічия виглядала справедливішим підсумком. А ось у "левів" справжня епідемія нічиїх – вісім за 14 турів. Баски не перемагали з 23 жовтня, але досі залишаються найміцнішою обороною ліги (всього 10 пропущених м'ячів). Та головна проблема команди Марселіно в лінії атаки. З результативністю на рівні аутсайдерів важко на щось претендувати.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Астон Вілла – Манчестер Сіті

1 грудня, 22:15. Бірмінгем, Вілла Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Стівен Джеррард у третьому матчі на чолі Вілли змушений здавати екзамен у маестро Пепа Гвардіоли. Поки поспіхом запрошений "лікар" зумів реанімувати бірмінгемців. Команда здолала міцні Брайтон і Пелас та перервала серію з п'яти поразок поспіль. Щоправда, наразі зміни носять емоційний характер. Джеррард покладається на ті ж кадри, а схема 4-3-3 була серед основних і в Діна Сміта. Та для протистояння з Ман Сіті одного настрою може виявитися замало. "Містяни" в неділю впоралися з Вест Хемом і оформили відрив для трійки претендентів на титул. Чинний чемпіон виглядає впевнено навіть на фоні кадрових проблем, а не захоплюватися вмінням Гвардіоли виривати перемоги без класичного центрфорварда поволі стало ознакою поганого тону.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Евертон – Ліверпуль

1 грудня, 22:15. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Портовий Ліверпуль стане свідком битви, де емоції якраз зрівнюють шанси обох команд. Актуальне турнірне становище, форма Евертона та Ліверпуля, травми та дискваліфікації не мають значення для Мерсисайдського дербі. "Іриски" свою 6-матчеву серію без перемог волітимуть завершити саме в протистоянні з Ліверпулем. У попередньому сезоні різниця в класі не завадила Евертону вийти переможцем із дербі. На Гудісоні команди подарували яскраву нічию (2:2), а на Енфілді тріумфували саме гості (0:2). Нова родзинка протистояння – постать керманича Евертона. Саме Рафа Бенітес був однією з небагатьох світлих плям у провальних двох десятиліттях "червоних" і став творцем "Стамбульського дива". Та от біда. Ліверпуль тренер Бенітес востаннє перемагав ще на чолі Валенсії восени 2002-го.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Юнайтед – Арсенал

2 грудня, 22:15. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Класичне протистояння АПЛ кінця 90-х і початку 00-х під маркою грандів, що прагнуть повернутися на вершину. МЮ не вигравав чемпіонат ось уже понад 8 років, Арсенал – понад 17, але дует великих досі має більше титулів на двох, ніж решта команд разом узяті (16). Після прощання з Фергюсоном і Венгером відповідно манкуніанці та "каноніри" переживають схожі сумні історії. У листопаді Юнайтед вказав на двері черговому тренеру-невдасі, який не зміг здійняти догори стяг сера Алекса. Солідний список спадкоємців із Мойєса, ван Гала, Моурінью і Сульшера цього тижня поповнився Ральфом Рангніком. Німець, можливо, ще не керуватиме діями манкуніанців із лави через бюрократичні перепони, але й втілити свої ідеї за кілька днів не зумів би. Хороша новина для Мікеля Артети, який на Олд Траффорд прагнутиме передусім не програти.

Прогноз "Футбол 24": 0:0

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