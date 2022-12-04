Ровенский коллектив начал прощаться с футболистами во время перерыва в чемпионате. Ушла первая тройка.

Защитник Роман Мирошник, хавбек Сергей Шестаков и нападающий Михаил Сергийчук покинули Верес, сообщает пресс- служба клуба.

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Сергийчук сумел стать ветераном, наиграв 135 поединков, в которых отличился 26 голами. Мирошник за более чем 2 года провел 51 матч. Шестаков, присоединившийся к коллективу прошлым летом, отыграл 9 встреч, но долгое время пропустил из-за тяжелых травм.

Первую часть сезона 2022/23 подопечные Юрия Вирта завершили на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 17 зачетных баллов.