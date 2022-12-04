Рівненський колектив почав прощатись з футболістами під час перерви у чемпіонаті. Пішла перша трійка.

Захисник Роман Мірошник, хавбек Сергій Шестаков та нападник Михайло Сергійчук покинули Верес, повідомляє пресслужба клубу.

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Сергійчук зумів стати ветераном, награвши 135 поєдинків, у яких відзначився 26 голами. Мірошник за понад 2 роки провів 51 матч. Шестаков, який приєднався до колективу минулого літа, відіграв 9 зустрічей, але тривалий час пропустив через важкі травми.

Першу частину сезону 2022/23 підопічні Юрія Вірта завершили на 10 сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 17 залікових балів.

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