Главный тренер Арсенала Микель Артета пока окончательно не определился относительно необходимости трансфера Михаила Мудрика из Шахтера.

Лондонский гранд, за который выступает украинец Александр Зинченко, понимает, что 21-летний талант с радостью присоединится к ним. Но последнее слово будет за коучем.

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Как сообщает журналист CBS Бен Джейкобс , Микель Артета окончательно не определился с подписанием Мудрика. Испанцу действительно нравится такое усиление, но вопрос вызывает установленная Шахтером цена на футболиста. Это может стать главной проблемой.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин говорил, что клуб хочет выручить за Михаила около 100 миллионов евро. Вингер отреагировал недовольно.

В кампании 2022/23 Мудрик провел 18 поединков на клубном уровне, в которых успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.

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