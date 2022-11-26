В поединке 15-го тура чемпионата Украины ровенчане на выезде уступили петровцам. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

К очному противостоянию Ингулец и Верес подошли с разными турнирными задачами. Если команда Юрия Вирта комфортно чувствовала себя в верхней части турнирной таблицы, то подопечным Младена Бартуловича предстояло "выпрыгнуть из штанов", чтобы покинуть зону вылета.

Два украинских рефери упустили шанс стать арбитрами ФИФА – источник назвал забавную причину

Долгожданная (лишь вторая в сезоне) победа в предыдущем туре над Львовом должна была придать петровцам уверенности и веры в собственные силы. Рассчитывали хозяева и состояние поля, на которое после матчей чемпионата мира в Катаре было больно даже смотреть. Свои впечатления относительно газона перед началом матча выразил блоггер и игрок Вереса Дмитрий Поворознюк, отметив: "Мы еще не начали играть в футбол, а его уже нет. Тренер в шоке. Это трендец".

Ингулец полетел на ворота соперника с первых секунд и в течение первых десяти минут создал несколько опасных моментов. Сначала Когут не удержал мяч после навеса во вратарский со стандарта, но вовремя исправился. А потом Кухарук пасом из центра поля нашел Ситала, тот прошел с мячом почти до линии штрафной и разрядил свою пушку – выше ворот.

Кучеров в ответ мощно пробил под правую стойку Ингульца – Паламарчук в прыжке перевел на угловой. На 13-й минуте хозяева вышли вперед: Запорожец забросил за спины защитников в штрафную справа, Ситало накрутил вышедшего на перехват защитника и голкипера и с острого угла пробил в дальний угол. Сфера попала и стойку и влетела в сетку – второй гол для Артема в сезоне.

Несмотря на гол, Ингулец не остановился и продолжил кружить у ворот Когута – в нескольких моментах от второго мяча ровенчан спасла лишь самоотверженная игра защитников.

В середине тайма Верес упустил 100%-ый шанс сравнять: Гайдучик отдал отличный пас на Шарая – Владислав из центра штрафной пробил выше ворот. Эмоции зашкаливали настолько, что главному арбитру матча Кривушкину пришлось успокаивать Вирта желтой карточкой.

На последних минутах Марусич должен был забивать без шансов для Когута, но кипер решил расставить руки и случайно задел мяч. Через мгновение Когут вторично совершил мегасейв, став настоящим героем Вереса в первом тайме.

После перерыва ровенчане прибавили и заиграли опаснее, но защита соперника действовала отлично. На 60-й минуте Геннадий Пасич нанес пушечный удар из-за пределов штрафной – мяч просвистел в считанных сантиметрах мимо левой стойки. В следующем моменте Верес требовал назначения пенальти за игру рукой Ситала, но арбитр проигнорировал эпизод. Гости подали несколько угловых подряд, но петровцы стояли насмерть – Паламарчук летал во вратарской как птица.

В середине второго тайма Гайдучик в упор расстреливал Паламарчука, но кипер Ингульца чудом зацепился за мяч и накрыл сферу. За мгновение до этого вратарь среагировал на мощный удар Пасича издалека.Почти сразу уже Когут спас Верес после удара Ситала в ближний угол, переведя на угловой.

На 80-й минуте Сергийчук упал в штрафной Ингульца, но вместо пенальти увидел "горчичник" за симуляцию. Вирт на тренерском мостике, казалось, готов был испепелить арбитра. Через 4 минуты Шарай получил предупреждение, выразил свое недовольство и получил вторую желтую, оставив Верес в меньшинстве.

Победа принесла Ингульцу 13 очков и подняла на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Верес с 17 пунктами восьмой.

Металіст не дотиснув Чорноморець – харків'яни не зуміли перервати дві неприємні серії в УПЛ