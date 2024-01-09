Вулверхэмптон вступил в гонку за нападающего ПСЖ Уго Экитике, информирует L'Equipe. Сообщается, что английский клуб намерен составить конкуренцию Вольфсбургу, который первым вышел на парижский клуб относительно 21-летнего игрока.

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Согласно источнику, боссы Вольфсбурга уже несколько дней изучают возможность арендовать Экитике без права выкупа. Вулверхэмптон предложил парижанам более выгодные условия – середняк АПЛ готов арендовать Уго с правом выкупа.

По состоянию на сегодняшний день Вулверхэмптон занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а Вольфсбург идёт 10-м в Бундеслиге.

Напомним, что лучший бомбардир "вулвз" Хи Чхан Хван (10 голов в чемпионате) отправился на Кубок Азии и теоретически может пробыть в расположении сборной Южной Кореи до 10 февраля 2024 года, когда состоится финал турнира.

Ранее Вулверхэмптон уже сумел переманить в свой состав вингера ПСЖ Пабло Сарабию.

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